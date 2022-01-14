Карацев в трех сетах обыграл Эванса и сыграет с Марреем в финале турнира в Сиднее

Сидней, 14 января. Россиянин Аслан Карацев в трех сетах победил представителя Великобритании Дэниэла Эванса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3 в пользу россиянина. Соперником 28-летнего теннисиста в финальном поединке турнира станет единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде Энди Маррей.

Турнир в Сиднее относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет более 500 тыс. долларов. Соревнования завершатся в воскресенье, 15 января.

Напомним, в понедельник стартует один из четырех турниров Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Первая ракетка мира Новак Джокович рискует пропустить ТБШ из-за разногласий с властями этой страны на фоне справок о медотводе спортсмена от вакцинации от COVID-19.