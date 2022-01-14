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Карацев в трех сетах обыграл Эванса и сыграет с Марреем в финале турнира в Сиднее

  /   Обновлено: 14 января 2022 16:46
Спорт
Карацев в трех сетах обыграл Эванса и сыграет с Марреем в финале турнира в Сиднее
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сидней, 14 января. Россиянин Аслан Карацев в трех сетах победил представителя Великобритании Дэниэла Эванса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3 в пользу россиянина. Соперником 28-летнего теннисиста в финальном поединке турнира станет единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде Энди Маррей.

Турнир в Сиднее относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет более 500 тыс. долларов. Соревнования завершатся в воскресенье, 15 января.

Напомним, в понедельник стартует один из четырех турниров Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Первая ракетка мира Новак Джокович рискует пропустить ТБШ из-за разногласий с властями этой страны на фоне справок о медотводе спортсмена от вакцинации от COVID-19.

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Все новости / Спорт / Карацев в трех сетах обыграл Эванса и сыграет с Марреем в финале турнира в Сиднее
теннис Аслан Карацев энди маррей
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