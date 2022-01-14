Минфин: экономика России выдержит любые ограничения Запада

Москва, 14 января. Экономика РФ в состоянии выдержать все обсуждаемые сейчас ограничения со стороны стран Запада, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью РБК.

Сенаторы от Демократической партии США представили проект закона о новых санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Американские чиновники, в том числе, предписывают ввести ограничения в отношении трех или более российских финансовых организаций. Среди них оказались Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ, «Россельхозбанк», РФПИ, «Совкомбанк» и другие.

Глава «Сбера» Герман Греф, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что компания готова к любым вариантам развития событий в случае введения санкций США. Сбербанк, по его словам, невозможно напугать санкциями, поскольку такие угрозы звучат постоянно.

Силуанов ранее заявил, что пик инфляции в России уже пройден. По данным Росстата, годовой показатель составил 8,4%. На этом фоне президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсионные выплаты чуть выше этого уровня, чтобы компенсировать гражданам часть денег, потерянных из-за роста цен на продовольственные и непродовольственные товары.