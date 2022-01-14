Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 17:47
17:47
Общество
Депутат Госдумы Огуль заявил, что идея платной вакцинации от COVID-19 не рассматривается
17:46
Происшествия
Петербуржец отсудил 400 тыс. рублей у УК Центрального района за упавший на машину лед
17:45
Происшествия
Полуголая девушка станцевала на пилоне возле храма под Нижним Новгородом
17:45
Экономика
ФНС раскрыла все доходы Google в России за 2020 год
17:44
Общество
Режиссер Месхиев предложил присвоить актрисе Пересильд звание Героя России
17:42
Общество
Обвиненный в насилии принц Эндрю остро отреагировал на лишение воинских званий
17:42
Общество
Гендиректор Автопарка №6 Глухов сравнил ситуацию с вывозом мусора в Москве и Петербурге
17:41
Общество
Потерявшую сына певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида
17:40
Весь мир
Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали
17:38
Армия
Миссию воздушной полиции НАТО в Литве усилят истребителями F-16 ВВС Дании
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Силуанов объявил о прохождении пика инфляции в России

Экономика
Силуанов объявил о прохождении пика инфляции в России
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 14 января. России удалось преодолеть пик инфляции, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Росстат ранее подтвердил оценку показателя за 2021 год на уровне 8,4%.

К концу текущего года министерство рассчитывает выйти на положительные результаты в борьбе с ростом потребительских цен, отметил глава ведомства на Гайдаровском форуме «Россия и мир: приоритеты». Инфляционная проблема, по его словам, должна быть решена в ближайшее время.

«Задачи мы прекрасно понимаем — какие нужно решать, принят бюджет, мы имеем хорошую координацию с Центральным банком. Поэтому те проблемы, а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера, мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решать, и к концу года ожидаем положительных результатов», — подчеркнул Силуанов.

Среди ключевых угроз для российской экономики, добавил министр, остается нехватка рабочей силы, внешнеполитические факторы, а также экологические и социальные принципы управления. Риски ESG и угрозы торгового протекционизма грозят не только России, но и мировой экономике.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Силуанов объявил о прохождении пика инфляции в России
силуанов минфин рф инфляция
Комментировать