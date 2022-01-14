Силуанов объявил о прохождении пика инфляции в России

Москва, 14 января. России удалось преодолеть пик инфляции, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Росстат ранее подтвердил оценку показателя за 2021 год на уровне 8,4%.

К концу текущего года министерство рассчитывает выйти на положительные результаты в борьбе с ростом потребительских цен, отметил глава ведомства на Гайдаровском форуме «Россия и мир: приоритеты». Инфляционная проблема, по его словам, должна быть решена в ближайшее время.

«Задачи мы прекрасно понимаем — какие нужно решать, принят бюджет, мы имеем хорошую координацию с Центральным банком. Поэтому те проблемы, а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера, мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решать, и к концу года ожидаем положительных результатов», — подчеркнул Силуанов.

Среди ключевых угроз для российской экономики, добавил министр, остается нехватка рабочей силы, внешнеполитические факторы, а также экологические и социальные принципы управления. Риски ESG и угрозы торгового протекционизма грозят не только России, но и мировой экономике.