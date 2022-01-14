Хабиб Нурмагомедов заболел COVID-19 перед турниром в Сингапуре

Москва, 14 января. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Его тест на COVID-19 показал положительный результат, информирует портал Asian MMA.

Нурмагомедов ушел на самоизоляцию в гостиничном номере в Сингапуре. В этой стране должен был пройти турнир по смешанным единоборствам One Championship, на котором собирался драться его подопечный Сайгид Изагахмаев.

Ранее Хабиб Нурмагомедов вошел в рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2021 года. Первое место занял нападающий «Зенита» Артем Дзюба, боец Нурмагомедов расположился на втором месте, обогнав вторую ракетку мира Даниила Медведева.