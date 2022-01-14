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Блогер-миллионник Сергей Бойцов украл у уфимского врача методичку о лечении COVID-19

  /   Обновлено: 14 января 2022 16:38
Общество
Блогер-миллионник Сергей Бойцов украл у уфимского врача методичку о лечении COVID-19
instagram.com  /  @sergeyboytcov

Уфа, 14 января. Блогер Сергей Бойцов выдавал украденную методику лечения коронавируса за собственный уникальный гайд. Уфимский врач Глеб Глебов помешал инфлюенсеру наживаться его проекте.

Блогер Сергей Бойцов получил методичку, когда обратился к доктору с просьбой помочь восстановить обоняние после заражения COVID-19. Тогда врач Глеб Глебов расписал для него рекомендации, которые составил вместе с коллегами. Стоит отметить, что медик делился советами бесплатно, однако блогер нашел в его методике способ подзаработать.

Бойцов начал делиться методичкой с подписчиками в качестве подарка к фитнес-гайду, который обходился клиентам в 799 рублей. Вскоре врач узнал об этом, тогда блогер попытался мирно уладить конфликт и выплатить Глебову компенсацию в размере 700 тысяч. Однако медик отказался от денег, а Бойцов пообещал продавать украденную методичку, передает Telegram-канал Mash.

Потеря обоняния стала одним из распространенных симптомов COVID-19, хотя симптом также может встречаться при других заболеваниях. Медики выяснили, что пациенты, зараженные «омикроном», могут терять способность чувствовать запахи в конце болезни или даже после нее. Фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о проявлении нового штамма коронавируса.

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здоровье бойцов коронавирус
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