Блогер-миллионник Сергей Бойцов украл у уфимского врача методичку о лечении COVID-19

Уфа, 14 января. Блогер Сергей Бойцов выдавал украденную методику лечения коронавируса за собственный уникальный гайд. Уфимский врач Глеб Глебов помешал инфлюенсеру наживаться его проекте.

Блогер Сергей Бойцов получил методичку, когда обратился к доктору с просьбой помочь восстановить обоняние после заражения COVID-19. Тогда врач Глеб Глебов расписал для него рекомендации, которые составил вместе с коллегами. Стоит отметить, что медик делился советами бесплатно, однако блогер нашел в его методике способ подзаработать.

Бойцов начал делиться методичкой с подписчиками в качестве подарка к фитнес-гайду, который обходился клиентам в 799 рублей. Вскоре врач узнал об этом, тогда блогер попытался мирно уладить конфликт и выплатить Глебову компенсацию в размере 700 тысяч. Однако медик отказался от денег, а Бойцов пообещал продавать украденную методичку, передает Telegram-канал Mash.

Потеря обоняния стала одним из распространенных симптомов COVID-19, хотя симптом также может встречаться при других заболеваниях. Медики выяснили, что пациенты, зараженные «омикроном», могут терять способность чувствовать запахи в конце болезни или даже после нее. Фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о проявлении нового штамма коронавируса.