Минкультуры потребовало возбудить дело из-за повреждения картины ученицы Малевича

Екатеринбург, 14 января. Представители Министерства культуры России обратились в Генпрокуратуру из-за инцидента в «Ельцин Центре». Вандал повредил картину художницы Анны Лепорской.

Картина «Три фигуры» Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, была представлена на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», когда пострадала от рук посетителя. Злоумышленник нарисовал глаза на лицах фигур, изображенных на полотне, передает «Интерфакс». Представители Минкультуры отреагировали на инцидент обращением в Генпрокуратуру РФ.

Незадолго до этого дирекция центра подала заявление в полицию, однако в МВД не стали возбуждать уголовное дело. Минкультуры планирует переквалифицировать обвинения, чтобы оно прошло по статье об уничтожении предмета искусства, передает «Вечерняя Москва».

Осенью прошлого года «Ельцин Центр» оказался замешан в еще одном скандале. Инцидент произошел во время концерта экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который категорично высказался о сотрудниках центра и своих фанатах.

Алла Лепорская стала известна как мастер художественного фарфора. Она была ученицей Казимира Малевича и дебютировала на выставке в Ленинградской организации Союза художников, передает телеканал «360».