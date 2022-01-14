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Валютный рынок претерпел изменения на фоне принципиальной позиции России на переговорах с НАТО
Экономика
Валютный рынок претерпел изменения на фоне принципиальной позиции России на переговорах с НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о ситуации на валютном рынке и факторах, укрепивших цены на нефть.

Нефть

Еще вчера было небольшое снижение на нефтяном рынке: с отметки 85 долларов за баррель нефть опустилась до 84. Однако на 14 января она восстановила свои позиции и теперь торгуется около 85 долларов за баррель.

По словам аналитиков, цены на нефть поддерживают ряд факторов. В первую очередь это ограниченное предложение на рынке из-за проблем с поставками из Ливии, перебоев с экспортом из Казахстана и ограниченности мощностей стран ОПЕК.

«Еще один положительный фактор для нефти — это ситуация с «Омикроном». У участников рынка есть ожидания, что он окажет незначительное воздействие на спрос на нефть из-за того, что он протекает легче, чем предыдущие штаммы. Соответственно, рынок ожидает, что серьезных последствий для мировой экономики не будет. Но усугубляющаяся ситуация с коронавирусом в Китае вызывает опасения. Если жителей Китая накроет локдаун, то потребление топлива снизится, что негативно скажется на спросе на нефть», — пояснили специалисты.

Помимо этого, китайская таможня опубликовала данные, согласно которым импорт нефти в Китай по итогам 2021 года сократился на 5,4%. Надо понимать, что это сокращение произошло впервые за два последних десятилетия, подчеркнули аналитики.

Валютный рынок претерпел изменения на фоне принципиальной позиции России на переговорах с НАТО
pixabay.com / PD

«Сейчас участники рынка ожидают, что из-за высоких цен на нефть США могут в ближайшее время провести очередной раунд продажи сырья из своих стратегических резервов, чтобы стабилизировать ситуацию. Ведь рост цен на нефть провоцирует инфляцию», — прокомментировали аналитики.

По оценке аналитиков, пока нефть сохраняет свой диапазон цен от 80 до 85 долларов за баррель. На данный момент ее стоимость достигла верхней границы, и дальше все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Азии. Если азиатский спрос на этот ресурс упадет, то это потянет за собой и цены.

Золото

Для золота вчерашний день прошел без каких-либо изменений, оно торговалось на отметке 1820–1825 долларов за тройскую унцию и на данный момент сохранило эти показатели. Поддержку ему оказывает снижение доходности американских государственных облигаций: они опустились до отметки 0,7%, а также продолжилось падение индекса доллара DXY: он достиг 94,6 пункта.

«Вчера были опубликованы данные о получении первичных заявок по безработице в США, и они оказались выше прогнозов, достигнув количества 230 тысяч. Данные по росту цен производителей тоже не оправдали ожиданий, составив 9,7% вместо прогнозируемых 9,8%», — рассказали специалисты.

Валютный рынок претерпел изменения на фоне принципиальной позиции России на переговорах с НАТО
pixabay.com /

В период высокой инфляции золото становится поддерживающим инструментом, что, в свою очередь, позитивно сказывается на его цене. Поэтому сейчас для него актуальным остается диапазон 1760–1830 долларов за тройскую унцию.

Рубль

Для рубля вчера был не очень удачный день, он немного потерял свои позиции. На этом фоне доллар вырос с отметки 74,5 до 76,5. Но сегодня национальная валюта отыграла часть потери и смогла укрепиться на уровне 75,7.

«На рубле сказались провалившиеся переговоры между Россией и НАТО. Слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что переговоры прошли неудачно, и высказывание о возможном размещении российских войск в Венесуэле и на Кубе сразу оказали влияние на рынок. Участники начали опасаться серьезного обострения обстановки, и западные инвесторы начали очень активно продавать облигации. Однако позднее выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова несколько успокоило ситуацию, хотя участники рынка все еще видят угрозу», — отмечают эксперты.

По словам аналитиков, сейчас фактором, сдерживающим дальнейшее падение рубля, являются высокие цены на нефть, но ситуация показала, какое влияние на курс валюты оказывает геополитика. Пока же актуальным диапазоном национальной валюты России остается 72,5–77,5 рубля за доллар.

Валютный рынок претерпел изменения на фоне принципиальной позиции России на переговорах с НАТО
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Экономика / Валютный рынок претерпел изменения на фоне принципиальной позиции России на переговорах с НАТО
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