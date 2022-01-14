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Потрясающая актриса: Вадим Верник напомнил лучшие роли вдовы Мягкова Вознесенской
Шоу-бизнес
Потрясающая актриса: Вадим Верник напомнил лучшие роли вдовы Мягкова Вознесенской
Global Look Press  /  Russian Look

14 января умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская. В феврале прошлого года скончался ее муж — Андрей Мягков. В браке они прожили почти 60 лет, познакомились еще во времена учебы в школе-студии МХАТ. После ее окончания Вознесенская работала в труппе театра «Современник», где сыграла несколько блистательных ролей. Однако потом вместе с супругом все же перешла в МХАТ им. Чехова. В беседе с ФАН актер и телеведущий Вадим Верник рассказал, какие образы Вознесенской удавались лучше всего.

«Потрясающая актриса»: Вадим Верник напомнил лучшие роли вдовы Мягкова Вознесенской
Global Look Press / Lev Ilyin

«Анастасия Вознесенская была потрясающей актрисой. И в московском художественном театре очень ярко развивалась ее творческая карьера в спектаклях Олега Николаевича Ефремова. В «Чайке» она играла Машу Шамраеву — это была одной из вершин ее актерских театральных премьер. Потом в спектакле Николая Скорика, режиссера «Приведения», она играла фрау Элен Алвинг — это по [Генриху] Ибсену — это сложнейшая пьеса, и она играла драматическую роль. И это тоже был ее абсолютно спектакль-бенефис. Потом было такое удивительное соединение творчества Мягкова и Вознесенской в спектакле «Ретро». Это был первый режиссерский опыт Мягкова, и Анастасия Валентиновна играла одну из главных ролей в этом спектакле. Играла балерину, в прошлом такую экзальтированную особу, очень такой комический и острохарактерный образ», — объяснил собеседник ФАН.

«Потрясающая актриса»: Вадим Верник напомнил лучшие роли вдовы Мягкова Вознесенской
Кадр из фильма «Вокзал для двоих» / Prt Scr

Также, по словам Вадима Верника, союз Мягкова и Воскресенской был особым.

«Мягков и Вознесенская — это удивительная пара. Они всегда ходили, сколько я их видел, за ручку держались. И такая вот их влюбленность была на протяжении всей жизни. И в этом есть какая-то космическая связь, что вскоре после ухода Андрея Васильевича из жизни ушла Анастасия Валентиновна», — заявил Верник.

«Потрясающая актриса»: Вадим Верник напомнил лучшие роли вдовы Мягкова Вознесенской
Кадр из фильма «Вы мне писали...» /

Ранее подруга артистки — заслуженный работник культуры и бывший директор Музея МХАТ Ирина Корчевникова в интервью ФАН рассказала, почему смерть Анастасии Вознесенской была предсказуема.

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Все новости / Шоу-бизнес / Потрясающая актриса: Вадим Верник напомнил лучшие роли вдовы Мягкова Вознесенской
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