Грузооборот морских портов РФ вырос до 835,2 млн тонн

Москва, 14 января. Морские порты РФ в 2021 году нарастили оборот грузов на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, до 835,2 млн тонн, говорится на сайте Росморречфлота.

Как уточняется в публикации, объем перевалки сухих грузов увеличился на 2% и составил 412,8 млн тонн. Перевалка наливных грузов выросла на 1,5%, до 422,4 млн тонн.

Наиболее высокий рост грузооборота показали порты Балтийского моря. За год показатель увеличился на 4,7%, до 252,8 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 118,2 млн тонн, наливных — 134,6 млн. Порты Каспийского бассейна, наоборот, продемонстрировали снижение на 14%. Объем грузооборота составил всего 7 млн тонн.

Российские грузоперевозчики ранее уведомили своих клиентов о повышении тарифов в 2022 году на 15-25%. Компании обосновывают свое решение ростом цен на комплектующие и топливо.