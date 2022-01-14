Баранец предсказал появление российских ядерных экспертов в Иране и Северной Корее после демарша США

Москва, 14 января. Новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной начинкой в Иране и в Северной Корее заставят США навсегда забыть о членстве Украины в НАТО и каких-либо угрозах в адрес РФ.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя заявления представителя России на переговорах с США и НАТО.

Как известно, замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая перед журналистами после беседы с представителями Североатлантического альянса, напомнил, что у России есть богатый набор законных военно-технических мер, которые будут применены, если появится угроза национальной безопасности. Эта угроза уже ощущается, так как территорию РФ рассматривают как объект для нацеливания ударных средств. Россия не может согласиться с такой ситуацией и предпримет все возможное, чтобы парировать эту угрозу военно-техническими инструментами.

Global Look Press / MFA Russia

Баранец отметил, что российский дипломат лаконично и довольно-таки грозно предупредил США о последствиях дальнейших враждебных инсинуаций в адрес России. И речь идет ведь не только о возможности размещения военной инфраструктуры с новейшим оружием и техникой на Кубе и в Венесуэле. У Москвы хватает и других козырей, о которых американцы явно даже не догадываются. К примеру, на вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории американских военных баз Россия может ответить комплексно — отправкой ограниченного военного контингента в подбрюшье США и налаживанием более тесного военного сотрудничества с Ираном и Северной Кореей. Что самое интересное, такой шаг будет соответствовать основным принципам НАТО, о которых американские и европейские чиновники кричат сейчас на каждом углу.

«Они упорнейшим образом говорят, что НАТО открытое, НАТО само определяет, с кем можно дружить, с кем можно не дружить. И вот что я хочу сказать. Когда завтра российские ядерные эксперты появятся на территории Ирана, а потом и в Северной Корее (позвольте поздравить заранее Пхеньян с первым запуском гиперзвуковой ракеты), когда мы замутим какую-то ракетно-ядерную программу вместе с Ираном, с Северной Кореей американцы просто взвоют на весь мир. А мы в ответ покажем большую дулю и напомним, что мы тоже сами решаем, с кем дружить и с кем развивать военное сотрудничество. И наши ядерные эксперты появятся в вышеупомянутых странах уже после следующего демарша США, к примеру, если они все-таки вручат Украине их пресловутый ПДЧ», — предсказал дальнейшее развитие событий военный эксперт.

Виктор Баранец напомнил, что у американцев в мире превеликое множество болезненных точек, и Россия не полениться надавить на каждую, если понадобится. Хотя одного пакета контрмер скорее всего будет достаточно. Если Вашингтон продолжит упрямиться даже после появления российских баз в Венесуэле и на Кубе, то российские специалисты по ядерному оружию в Тегеране и Пхеньяне точно заставят США резко сменить свою риторику, и убраться подальше от границ РФ.

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