На прошлой неделе в регионах России поднимались в воздух самолеты и открывались заводы

Москва, 14 января. Эксперты издания «Капитал страны» представили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 7 по 14 января 2022 года.

С аэродрома Казанского авиационного завода впервые поднялся в воздух вновь изготовленный стратегический ракетоносец ТУ-160М, созданный на базе самого крупного и самого мощного в истории военной авиации сверхзвукового самолета с изменяемой геометрией крыла — Ту-160. Полет продлился 30 минут, пилоты на высоте 600 метров протестировали ракетоносец на устойчивость и управляемость.

Кушвинский завод прокатных валков на Урале завершил один из этапов масштабной модернизации. В эксплуатацию введен первый в России комплекс полного цикла по производству чугунных валков массой более 60 тонн. Инвестиции в проект превысили 458 миллионов рублей.

В Калужской области открывается завод по производству радиофармпрепаратов мирового уровня. Они применяются для оказания высокотехнологичной медпомощи пациентам с онкологическими, ревматологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями.

В Краснодарской области планируют ввести в эксплуатацию три крупных молочных комплекса: в Каневском районе откроют первую очередь молочного комплекса на 3000 голов крупного рогатого скота, в Тбилисском районе достраивают ферму на 320 коров, а в Павловском районе приступят к строительству селекционно-генетического центра на 1200 коров.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

Первая роботизированная молочно-товарная ферма заработает в Башкирии. Она рассчитана на содержание 800 голов крупного рогатого скота. Ферма сможет производить 9000 тонн молока в год. Инвестиции в проект составили 500 миллионов рублей.

В Липецкой области начали реализовывать программу по развитию производства отечественных кормов. На заводе по переработке топинамбура планируется наладить производство сухих кормов на основе продуктов вторичной переработки этого овоща, а также создать новые инновационные добавки в корма.

Производство премиального сливочного крафтового масла жирностью 82,5% запускают в Томской области. В реализацию проекта вложено около 2 миллиардов рублей. Компания-производитель намерена выпускать от 500 килограммов до 1 тонны премиального продукта в год.

Беспилотное такси запустят в Москве, оператором проекта выступает «Яндекс». Сначала беспилотные такси опробуют водители-испытатели. Стартует экспериментальный сервис на 18 улицах Ясенево, на территории «Сколково», Иннополиса, а затем в центре «Сириус» в Краснодарском крае.

Значительно увеличены площади посадки тюльпанов в Вологодской области. К 8 марта региональные тепличные хозяйства уже начали посадку луковиц разнообразных тюльпанов. Запланировано высадить около 4 миллионов луковиц.

В поселке Калачево Кемеровской области появился новый двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 541,9 квадратных метра, который сможет принять свыше 2 тысяч посетителей. В комплексе есть спортивный и тренажерный залы, раздевалки и душевые, помещения для размещения секций по спортивной борьбе, каратэ, баскетбола, шахматного клуба и волейбола. В строительство и оснащение комплекса было вложено 53,9 миллиона рублей.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили квалифицированные эксперты популярного издания «Капитал страны». В материале обозначены наиболее примечательные свершения по итогам 2021 года.