Восстановленную под руководством Копполы трилогию «Крестный отец» покажут в кинотеатрах

Лос-Анджелес, 14 января. Фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» вновь выйдет в кинопрокат. Картину повторно покажут в честь 50-летия с момента выхода культовой криминальной саги.

«Крестный отец» выйдет на большие экраны 24 февраля. Картина будет доступна в формате 4K Ultra HD. Как пишет РИА Новости, ленту, как и продолжение «Крестного отца», тщательно восстановили под присмотром Копполы. В марте ожидается выход трилогии для домашнего просмотра в разрешении 4К.

На днях стало известно о выходе мини-сериала о съемках культового фильма «Крестный отец». В шоу расскажут, как оскароносный продюсер Альберт С. Радди и режиссер Фрэнсис Форд Коппола работали гангстерской сагой. Премьерный показ картины запланирован на Paramount+ 28 апреля.