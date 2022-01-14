Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 17:46
17:46
Происшествия
Петербуржец отсудил 400 тыс. рублей у УК Центрального района за упавший на машину лед
17:45
Происшествия
Полуголая девушка станцевала на пилоне возле храма под Нижним Новгородом
17:45
Экономика
ФНС раскрыла все доходы Google в России за 2020 год
17:44
Общество
Режиссер Месхиев предложил присвоить актрисе Пересильд звание Героя России
17:42
Общество
Обвиненный в насилии принц Эндрю остро отреагировал на лишение воинских званий
17:42
Общество
Гендиректор Автопарка №6 Глухов сравнил ситуацию с вывозом мусора в Москве и Петербурге
17:41
Общество
Потерявшую сына певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида
17:40
Весь мир
Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали
17:38
Армия
Миссию воздушной полиции НАТО в Литве усилят истребителями F-16 ВВС Дании
17:36
Общество
Мужчины в медицинских масках оказались более привлекательными для женщин
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Восстановленную под руководством Копполы трилогию «Крестный отец» покажут в кинотеатрах

Общество
Восстановленную под руководством Копполы трилогию «Крестный отец» покажут в кинотеатрах
Кадр из фильма «Крестный отец»

Лос-Анджелес, 14 января. Фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» вновь выйдет в кинопрокат. Картину повторно покажут в честь 50-летия с момента выхода культовой криминальной саги.

«Крестный отец» выйдет на большие экраны 24 февраля. Картина будет доступна в формате 4K Ultra HD. Как пишет РИА Новости, ленту, как и продолжение «Крестного отца», тщательно восстановили под присмотром Копполы. В марте ожидается выход трилогии для домашнего просмотра в разрешении 4К.

На днях стало известно о выходе мини-сериала о съемках культового фильма «Крестный отец». В шоу расскажут, как оскароносный продюсер Альберт С. Радди и режиссер Фрэнсис Форд Коппола работали гангстерской сагой. Премьерный показ картины запланирован на Paramount+ 28 апреля.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Восстановленную под руководством Копполы трилогию «Крестный отец» покажут в кинотеатрах
кино крестный отец коппола
Комментировать