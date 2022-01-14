Лариса Гузеева призналась, что носит трусы мужа

Москва, 14 января. Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева сделала откровенное заявление о семейной жизни в эфире программы «Давай поженимся!». Она призналась, что носит нижнее белье супруга.

Участник программы жаловался на свою экс-супругу, называя ее неадекватной особой. Бывшая спутница жизни в свою очередь обвинила его во лжи. Она заявила, что мужчина упрекал ее и придирался по пустякам, например, к тому, что она носила его носки. Звезда «Жестокого романса» в разговоре с героями телешоу вступилась за женщину и раскрыла интимные подробности своей жизни с мужем.

«Ну а я ношу дома семейные трусы своего мужа, потому что в них удобно. Что такого-то?» — с иронией заявила Лариса Гузеева.

Актриса замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Они состоят в браке с 1999 года, у них есть общая дочь. Также у кинодивы есть сын от предыдущих отношений.

Лариса Гузеева счастлива в браке с Бухаровым. Они стараются как можно больше времени проводить вместе. В начале года артистка осуществила свою мечту — отправилась в путешествие по Европе на машине.