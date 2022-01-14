Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 17:46
17:45
Экономика
ФНС раскрыла все доходы Google в России за 2020 год
17:44
Общество
Режиссер Месхиев предложил присвоить актрисе Пересильд звание Героя России
17:42
Общество
Обвиненный в насилии принц Эндрю остро отреагировал на лишение воинских званий
17:42
Общество
Гендиректор Автопарка №6 Глухов сравнил ситуацию с вывозом мусора в Москве и Петербурге
17:41
Общество
Потерявшую сына певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида
17:40
Весь мир
Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали
17:38
Армия
Миссию воздушной полиции НАТО в Литве усилят истребителями F-16 ВВС Дании
17:36
Общество
Мужчины в медицинских масках оказались более привлекательными для женщин
17:36
Политика
Пауза для перегруппировки: в чем подвох отказа США от новых санкций против «СП-2»
17:33
Спорт
Каттани назвал главную задачу «Спартака» на текущий момент
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Вести Подмосковья» выяснили, какие вещи чаще всего забывают пассажиры в Домодедово
Общество
«Вести Подмосковья» выяснили, какие вещи чаще всего забывают пассажиры в Домодедово
pixabay.com  / 

Москва, 14 января. В аэропорту Домодедово подвели итоги работы комнат невостребованного багажа и выяснили, что чаще всего забывают пассажиры. В 2021 году пассажиры не забрали 30 тысяч чемоданов и 45 тысяч различных предметов, при этом за 60% вещей они вернулись, сообщили «Вестям Подмосковья» в пресс-службе аэропорта.

В разные времена года пассажиры забывают разные вещи. Летом в аэропорту было оставлено 15 тысяч панам, шляп, бейсболок, свыше полутора тысяч солнцезащитных очков. В осенний период чаще всего забывают зонты, а зимой — шарфы, шапки и перчатки. Ключи забывают в любое время года, за год порядка 1500 связок.

Из необычных находок: в 2021 году в аэропорту забыли детскую игрушку лошадь-качалку, гладильную доску и кубок с международного турнира.

В случае потери вещей нужно обращаться в комнаты невостребованного багажа аэропорта.

Ранее ФАН рассказывал о необычном случае в одном из московских ресторанов. Посетитель сдал в гардероб и забыл потом забрать пакет, в котором был обнаружен боевой пистолет с патронами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Вести Подмосковья» выяснили, какие вещи чаще всего забывают пассажиры в Домодедово
домодедово аэропорт багаж находка забытые вещи
Комментировать