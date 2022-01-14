«Вести Подмосковья» выяснили, какие вещи чаще всего забывают пассажиры в Домодедово

Москва, 14 января. В аэропорту Домодедово подвели итоги работы комнат невостребованного багажа и выяснили, что чаще всего забывают пассажиры. В 2021 году пассажиры не забрали 30 тысяч чемоданов и 45 тысяч различных предметов, при этом за 60% вещей они вернулись, сообщили «Вестям Подмосковья» в пресс-службе аэропорта.

В разные времена года пассажиры забывают разные вещи. Летом в аэропорту было оставлено 15 тысяч панам, шляп, бейсболок, свыше полутора тысяч солнцезащитных очков. В осенний период чаще всего забывают зонты, а зимой — шарфы, шапки и перчатки. Ключи забывают в любое время года, за год порядка 1500 связок.

Из необычных находок: в 2021 году в аэропорту забыли детскую игрушку лошадь-качалку, гладильную доску и кубок с международного турнира.

В случае потери вещей нужно обращаться в комнаты невостребованного багажа аэропорта.

Ранее ФАН рассказывал о необычном случае в одном из московских ресторанов. Посетитель сдал в гардероб и забыл потом забрать пакет, в котором был обнаружен боевой пистолет с патронами.