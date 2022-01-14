Памятник Грачевскому открыли в Москве в годовщину смерти создателя «Ералаша»

Москва, 14 января. Памятник на могиле режиссера, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского открыли 14 января, в день годовщины его смерти, на Троекуровском кладбище Москвы.

Множество людей пришло на открытие монумента на 21-й участок Троекуровского кладбища. Гости выразили соболезнования вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской и возложили цветы к могиле знаменитости. На памятнике выгравировали его жизненный девиз: «Ходить по солнечной стороне жизни…».

Напомним, что Грачевский скончался 14 января прошлого года на 72-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

Ранее вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская почтила память покойного мужа, опубликовав его черно-белую фотографию в Instagram. Она сопроводила снимок надписью: «Год без тебя».