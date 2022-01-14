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Экс-президент Украины Янукович подал иск против Рады о незаконности отстранения от власти

Политика
Экс-президент Украины Янукович подал иск против Рады о незаконности отстранения от власти
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Киев, 14 января. Парламент Украины неправомочен лишать звания президента другими способами, кроме импичмента. Об этом заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович в иске против Верховной рады.

Экс-президент Украины не уверен в законности постановления о его самоустранении с поста главы государства, которое в 2014 году приняла Верховная рада. Ранее он уже подавал соответствующий иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК). Янукович утверждает, что единственный способ лишения почетного звания - импичмент. При помощи других методов это сделать невозможно.

«Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания Президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента», - сообщила представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram.

На данный момент ОАСК начал производство по делу. Его рассмотрят в упрощенном порядке, то есть судебное заседание проводить не будут. Соответственно, не вызовут и представителей сторон. Иными словами, принять решение могут в любой момент.

В ноябре 2021 года Янукович уже обращался в суд с намерением побороться за кресло главы государства, с которого его «устранили».

Напомним, что закон о лишении Виктора Януковича звания президента вступил в силу 18 июня 2015 года. Об оценке конституционности документа на тот период времени забеспокоился экс-глава Украины Петр Порошенко. В результате, Конституционный суд выяснил, что спор оказался неправовым.

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украина янукович верховная рада
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