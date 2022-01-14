Москва, 14 января. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу поздравил трубопроводные войска с профессиональным праздником, который теперь традиционно будет отмечаться в России 14 января.

По его словам, военнослужащие трубопроводных войск, которые входят в систему материально-технического обеспечения ВС РФ, с честью выполняют свой долг и вносят существенный вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Стоит отметить, что указ об установлении Дня трубопроводных войск был подписан российским лидером Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года.

«Личный состав войск не раз доказал свой профессионализм и готовность действовать в самых сложных условиях», — сообщил Шойгу.

Министр также напомнил о наиболее ярких страницах в истории трубопроводных войск. Военнослужащие участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, а также в развертывании сотен километров трубопроводных линий для подачи пресной воды в населенные пункты Крыма.

Ранее Шойгу заявил, что российские войска непрерывно модернизируются. По его словам, уровень новейших вооружений в ВС РФ превысил 71%.