Вашингтон, 14 января. Центральное разведывательное управление США запустило секретную программу подготовки элитных подразделений сил специальных операций ВСУ, сообщает Yahoo News.

Как сообщает издание, ссылаясь на нескольких бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности, программа существует с 2015 года. Тренировочные мероприятия проводятся на тайном военном объекте в южной части Соединенных Штатов. Администрация президента США Джо Байдена, по словам одного из собеседников журналистов, расширила программу.

«ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки в США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки», — говорится в публикации.

Ранее также сообщалось, что США продолжают поставки на Украину вооружения. Этот процесс продолжился и на фоне российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.