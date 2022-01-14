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Yahoo News: ЦРУ ведет тайную подготовку элитного спецназа ВСУ

Армия
Yahoo News: ЦРУ ведет тайную подготовку элитного спецназа ВСУ
cia.gov

Вашингтон, 14 января. Центральное разведывательное управление США запустило секретную программу подготовки элитных подразделений сил специальных операций ВСУ, сообщает Yahoo News.

Как сообщает издание, ссылаясь на нескольких бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности, программа существует с 2015 года. Тренировочные мероприятия проводятся на тайном военном объекте в южной части Соединенных Штатов. Администрация президента США Джо Байдена, по словам одного из собеседников журналистов, расширила программу.

«ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки в США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки», — говорится в публикации.

Ранее также сообщалось, что США продолжают поставки на Украину вооружения. Этот процесс продолжился и на фоне российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

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