NBC планирует выпустить ребут сериала «Квантовый скачок»

Москва, 14 января. Телекомпания NBC готовит к выходу ребут популярного в 1990-х фантастического сериала «Квантовый скачок». Давние слухи о перезагрузке проекта подтвердились, информирует издание Deadline.

За работу над пилотным эпизодом взялись шоураннеры сериала «Ла-Брея» Стивен Лилиен и Брайан Уинбрандт, создатель триллера «Слепая зона» Мартин Джеро. Сами авторы «Квантового скачка» Дональд П. Беллисарио и Дебора Прэтт также приняли участие в создании новой версии сериала.

Оригинальный проект вышел в 1989-м году. Его показывали по телевидению пять сезонов. Американский актер Скотт Бакула также может появиться в телесериале, сейчас ведутся переговоры насчет его участия.

Ранее Netflix продлила романтический сериал «Эмили в Париже» на третий и четвертый сезоны. Второй сезон, появившийся на Netflix 22 декабря, всего за неделю посмотрели более 107 млн часов.