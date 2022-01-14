Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище

Москва, 14 января. Родственники и коллеги простятся с покойным телеведущим Михаилом Зеленским на церемонии похорон в Москве. Артист скончался в возрасте 46 лет.

Михаил Зеленский умер во время отпуска в Доминикане. Во вторник его тело доставят в Москву для церемонии погребения. Телеведущий будет похоронен на Троекуровском кладбище. Эту информацию подтвердили на канале «Культура», передает RT в Tekegram-канале.

Дата церемонии неизвестна, ее объявят позднее. Журналист скончался в результате инсульта 11 января.

Ранее друг Зеленского Николай Сергеев признался, что телеведущий не следил за здоровьем. По его словам, артист ни в чем себе не отказывал.