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Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище

Общество
Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 14 января. Родственники и коллеги простятся с покойным телеведущим Михаилом Зеленским на церемонии похорон в Москве. Артист скончался в возрасте 46 лет.

Михаил Зеленский умер во время отпуска в Доминикане. Во вторник его тело доставят в Москву для церемонии погребения. Телеведущий будет похоронен на Троекуровском кладбище. Эту информацию подтвердили на канале «Культура», передает RT в Tekegram-канале.

Дата церемонии неизвестна, ее объявят позднее. Журналист скончался в результате инсульта 11 января.

Ранее друг Зеленского Николай Сергеев признался, что телеведущий не следил за здоровьем. По его словам, артист ни в чем себе не отказывал.

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