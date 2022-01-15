Генерал-майор юстиции Светлана Петренко рассказала об успехах и новых задачах Следственного комитета

День образования Следственного комитета Российской Федерации отмечается 15 января. В день рождения ведомства официальный представитель СК РФ генерал-майор юстиции Светлана Петренко представляет свою первую авторскую колонку для ФАН.

Принятие закона «О Следственном комитете Российской Федерации», вступившего в силу с 15 января 2011 года, стало закономерным итогом реформы, в ходе которой были разделены функции следствия и надзора. Возродилась созданная более 300 лет назад концепция вневедомственного предварительного следствия. Знаменитые майорские канцелярии времен Петра Великого подчинялись непосредственно главе государства и занимались расследованием преступлений в отношении высокопоставленных чиновников, уличенных в коррупции.

Сейчас полномочия Следственного комитета значительно шире. В ведомстве, которое в прошлом году отметило десятилетний юбилей, трудятся настоящие профессионалы. Они добросовестно и честно выполняют поставленные задачи и служат Отечеству. Статья Светланы Петренко посвящена работе Следственного комитета РФ в минувшем году и новым вызовам, стоящим перед ведомством.

Из личного архива Светланы Петренко /

Достижения и новые задачи Следственного комитета России. Колонка Светланы Петренко

Завершился непростой год, который проходил на фоне пандемии COVID-19, новых вызовов и угроз. Основной массив работы Следственного комитета — это расследование уголовных дел, рассмотрение сообщений о преступлениях, проведение процессуальных проверок. Все это подразумевает определенные следственные и процессуальные действия, сбор доказательств, работу на местах происшествий и постоянный контакт с людьми — участниками событий.

Понятно, что наша сфера деятельности не может быть дистанционной, и в сложной эпидемиологической обстановке следователи СК России продолжали свою работу. Если коротко сказать о ее результатах в цифрах, то это 123 961 возбужденное уголовное дело и 83 532 дела, направленных в суд для рассмотрения по существу.

Возмещен ущерб от преступлений на сумму около 62 млрд рублей, также приняты меры для ареста имущества обвиняемых на сумму более 67 млрд рублей, что в последующем позволит обеспечить компенсации. Наверное, обычному читателю трудно представить, что стоит за этими цифрами. Но каждое такое дело — это от одного до нескольких, а иногда десятков томов материалов, включающих порядка 250 листов. В свою очередь их сбор — это кропотливый труд, занимающий от нескольких недель до нескольких месяцев, а в некоторых случаях — и лет. Допросы, очные ставки, обыски, выемки, экспертизы и результаты других следственных действий составляют доказательственную базу по каждому делу.

Благодаря нашим сотрудникам к ответственности были привлечены многие должностные лица, нарушившие закон. Вынесен приговор мэру Томска, злоупотребившему полномочиями. Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России. Продолжаются расследования фактов коррупции, в совершении которых уличены губернатор Пензенской области, заместитель губернатора Белгородской области, заместитель директора ФСИН России и многие другие.

Доведены до логического завершения расследования трагических случаев, повлекших большое количество жертв. Осуждены 12 фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В Пермском крае оглашен приговор фигурантам второго уголовного дела о гибели людей в мини-гостинице «Карамель». Продолжается установление обстоятельств гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Федеральное агентство новостей /

Проделана большая работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Направлено в суд уголовное дело об убийстве главного редактора общественно-политической газеты «ТОН-М» в 2017 году в Красноярском крае. Продолжается закрепление доказательств по делу о серии убийств пожилых женщин в регионах России в 2011-2012 годах. Завершается расследование в отношении участников преступного сообщества под руководством бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Установлены обстоятельства преступлений в сфере экономики — предстали перед судом руководители Межпромбанка, причастные к миллиардным хищениям; лица, обвиняемые в хищении средств КБ «ДС-Банк»; участники преступного сообщества, осуществлявшего контрабанду из России в Китай ценных пород древесины.

Это лишь отдельные примеры из тысяч уголовных дел, которые успешно расследовал СК России. И достичь этих результатов удалось благодаря совместным усилиям следователей и оперативных служб МВД и ФСБ России, а также иных государственных органов. Большой вклад в процесс раскрытия и расследования вносит служба криминалистики, которую мы развиваем все эти годы. Аналитические способности сотрудников криминалистических подразделений ведомства, а также наличие современных технологий, методик, технических средств, позволяющих обнаруживать и изымать следы преступлений, позволяют добиться того, что 10-15 лет назад было недостижимым.

С момента образования Следственный комитет продолжает оставаться открытым для граждан ведомством. Созданы все возможные современные каналы связи с населением, которые дают возможность обратиться за помощью, оперативно получив ответ, а также выразить мнение о работе следователей. Председатель Следственного комитета и руководители на местах еженедельно проводят личные приемы граждан по острым вопросам, требующим решения. И зачастую к ним приходят люди, воспринимая это как последнюю надежду на восстановление справедливости. Именно личный контакт позволяет вникнуть в проблему, реально оценить обстановку, качество проделанной работы подчиненными и сделать определенные выводы, скорректировать дальнейшие действия для лучшего результата. Поэтому такая практика очень эффективна.

С учетом всего массива информации о практике расследований и криминогенной обстановке Следственный комитет уполномочен разрабатывать и предлагать меры по совершенствованию законодательства. И в данном направлении были сформулированы предложения по совершенствованию механизмов противодействия коррупции, защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, совершенствованию расследования преступлений в сфере информационных технологий, общественной безопасности, по охране лесного фонда и ряд других.

Сотрудники Следственного комитета постоянно повышают свой профессиональный уровень, делятся опытом, участвуют в подготовке новых кадров в наших образовательных учреждениях, которым вскоре предстоит самим расследовать уголовные дела и защищать права граждан.