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Друг Зеленского опроверг сообщения о смерти телеведущего от инсульта

  /   Обновлено: 14 января 2022 16:09
Общество
Друг Зеленского опроверг сообщения о смерти телеведущего от инсульта
instagram.com  /  @mikhail_zelenskiy

Москва, 14 января. Телеведущий Михаил Зеленский ушел из жизни 11 января. СМИ называли причиной смерти журналиста инсульт, однако его друг Николай Сергеев назвал точный диагноз.

Михаил Зеленский скончался во время семейного отпуска в Доминикане в возрасте 46 лет. Журналисты считали, что артист умер из-за кровоизлияния в мозг. Друг Зеленского Сергеев опроверг эту информацию и сообщил, что потерял товарища после инфаркта.

«Уже известно, что у него был не инсульт, а инфаркт, то есть сердце у него остановилось», — заявил Сергеев комментарии Пятому каналу.

Друг журналиста также высказался о похоронах Зеленского. Он заверил, что трудностей с проведением церемоний не должно возникнуть. Однако Сергеев опасается, что родители телеведущего останутся без поддержки после его смерти.

Друг Зеленского также показал последнюю переписку с журналистом. Сергеев признался, что надеялся встретиться с товарищем незадолго до его смерти.

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