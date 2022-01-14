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В Кремле опровергли слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса

Общество
В Кремле опровергли слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 14 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют отменять бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, вакцинация от COVID-19 на территории России не станет платной. Процедура по-прежнему остается доступной для всех граждан, сообщает ТАСС.

«Нет», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Депутат Госдумы Максим Иванов разместил пост на своей странице в социальной сети Facebook, в котором отметил, что процедура якобы станет платной. Он связал это с решением правительства.

Российские медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. Для этого используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

Инфекционист Андрей Поздняков призвал вакцинироваться до начала новой волны коронавируса. Это связано с распространением штамма «Омикрон».

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россия песков вакцинация коронавирус
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