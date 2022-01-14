Швеция выведет из Мали войска в 2022 году

Стокгольм, 14 января. Правительство Швеции выведет войска из Мали и покинет состав антитеррористической миссии Takuba в 2022 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Анн Линде, который связывает решение со слухами о прибытии в страну сотрудников «ЧВК Вагнера».

Помимо прочего, на Стокгольм мог повлиять провал французской военной операции «Бархан». Военнослужащие Пятой республики за долгие годы присутствия не смогли справиться с радикальными группировками, которые регулярно совершают нападения на мирное население. Более того, на момент завершения неудачного мероприятия боевики стали гораздо сильнее.

В 2020 году именно Швеция возглавила миссию Takuba и взяла под свою ответственность координацию 14 стран-участниц операции. Однако, как и французские военнослужащие «Бархана», шведы не справились с поставленной задачей и не смогли стабилизировать обстановку в стране.

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Ранее западные СМИ охватила массовая истерия после распространения слухов о дислокации четырех российских инструкторов в Мали. По мнению публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова, паника, вызванная информацией о потенциальном прибытии отечественных специалистов, поражает своей непропорциональностью: