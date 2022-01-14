Минобороны Украины показало на видео тренировки бойцов ВСУ с американскими ПТРК Javelin

Киев, 14 января. Украинское оборонное ведомство опубликовало кадры тренировок военнослужащих ВСУ, в ходе которых они учатся пользоваться переносными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin.

На опубликованном на странице военного ведомства в Facebook видео можно увидеть, как военнослужащие украинской армии поражают из ПТРК американского производства условные цели. Стоит отметить, что в рамках военной поддержки Украина получила от США около 30 пусковых установок.

Ранее в Эстонии назвали полным сумасшествие решение руководства страны предоставить летальное вооружение Украине. Местные политики считают абсолютно ошибочной идею передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin и гаубицы калибра 122 миллиметра.