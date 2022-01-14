Поздняков побывал на открытии экипировочного центра для российских олимпийцев в Москве

Москва, 14 января. Российские олимпийцы будут самыми узнаваемыми на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на открытии экипировочного центра в Москве.

Поздняков рассказал, что внимательно следит за процессом экипировки иностранных коллег, отметив, что цвета формы российских спортсменов будут самыми узнаваемыми во время соревнований.

«Могу с уверенностью сказать, что наши спортсмены будут самыми узнаваемыми на Олимпийских играх. Я очень внимательно слежу за процессом экипировки наших иностранных друзей и не без гордости хочу сказать, что выбранная нами линейка и цветовая гамма экипировки очень неординарная, делает коллекцию очень узнаваемой», — заявил Поздняков РИА Новости.

Глава ОКР также пожелал олимпийцам из России добиться высоких результатов, чтобы чаще видеть форму спортсменов на пьедестале.

Ранее стало известно, что около 30 петербуржцев войдут в состав сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Зимняя Олимпиада пройдет в китайской столице с 4 по 20 февраля.