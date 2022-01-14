Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 16:18
16:16
Общество
Памятник Грачевскому открыли в Москве в годовщину смерти создателя «Ералаша»
16:15
Политика
Экс-президент Украины Янукович подал иск против Рады о незаконности отстранения от власти
16:14
Шоу-бизнес
Она жила очень закрыто: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Вознесенской
16:14
Армия
Сергей Шойгу поздравил трубопроводные войска с профессиональным праздником
16:13
Армия
Yahoo News: ЦРУ ведет тайную подготовку элитного спецназа ВСУ
16:12
Происшествия
Избивших от удивления трансгендера мигрантов приговорили к реальным срокам в Петербурге
16:12
Общество
NBC планирует выпустить ребут сериала «Квантовый скачок»
16:11
Общество
Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище
16:09
Общество
Друг Зеленского опроверг сообщения о смерти телеведущего от инсульта
16:04
Весь мир
Швеция выведет из Мали войска в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Поздняков побывал на открытии экипировочного центра для российских олимпийцев в Москве

Спорт
Поздняков побывал на открытии экипировочного центра для российских олимпийцев в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 14 января. Российские олимпийцы будут самыми узнаваемыми на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на открытии экипировочного центра в Москве.

Поздняков рассказал, что внимательно следит за процессом экипировки иностранных коллег, отметив, что цвета формы российских спортсменов будут самыми узнаваемыми во время соревнований.

«Могу с уверенностью сказать, что наши спортсмены будут самыми узнаваемыми на Олимпийских играх. Я очень внимательно слежу за процессом экипировки наших иностранных друзей и не без гордости хочу сказать, что выбранная нами линейка и цветовая гамма экипировки очень неординарная, делает коллекцию очень узнаваемой», — заявил Поздняков РИА Новости.

Глава ОКР также пожелал олимпийцам из России добиться высоких результатов, чтобы чаще видеть форму спортсменов на пьедестале.

Ранее стало известно, что около 30 петербуржцев войдут в состав сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Зимняя Олимпиада пройдет в китайской столице с 4 по 20 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Поздняков побывал на открытии экипировочного центра для российских олимпийцев в Москве
окр форма олимпийцы
Комментировать