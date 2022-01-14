Тяжелобольной Вячеслав Зайцев возвращается в свой Дом моды

Москва, 14 января. Модельер Вячеслав Зайцев планирует вновь встать во главе собственного Дома моды, несмотря на болезнь Паркинсона. Дизайнер поделился планами на будущее.

Экс-звезда шоу «Модный приговор» Вячеслав Зайцев временно оставил работу по состоянию здоровья. В отсутствие модельера в его Доме моды произошли крупные перемены: часть сотрудников была уволена, а помещения оказались выставлены на продажу.

Однако теперь Зайцев возвращается к руководству собственным проектом. Кутюрье признался, что был возмущен ситуацией в Доме моды.

«Ни в коем случае не буду продавать по частям здание Дома моды, больше ни квадратного метра не отдам. Скажу еще вот что: впредь не позволю совершать сделки за моей спиной», — заверил модельер в беседе с сайтом kp.ru.

Зайцев также уже начал набирать новый руководящий состав. Дом моды сменит часть дизайнеров: модельер отметил, что ищет молодых специалистов, которые опираются на его стиль.

Ранее историк моды Александр Васильев оказался в центре скандала, заступившись за своего друга. Он назвал мошенницей волонтера, собирающую деньги для девочки, больной спинально-мышечной атрофией, и признался, что предпочел бы отдать эти деньги Зайцеву.