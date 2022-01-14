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Ритуальная компания в Омске предложила начинять петарды прахом усопших

Общество
Ритуальная компания в Омске предложила начинять петарды прахом усопших
pixabay.com

Омск, 14 января. Омское ритуальное агентство предложило развеивать прах усопших с помощью петард. Эту идею они позаимствовали у зарубежных коллег.

Специалисты объяснили, что в Омске нет своего крематория. Усопших кремируют в Новосибирске, а затем привозят прах обратно. В агентстве сообщили, что у жителей города может появиться возможность развеивать прах неординарным способом.

«Нередко люди спрашивают о возможностях развеивания праха и проведения церемонии. Мы просто предложили жителям, и если будет спрос и интерес, то все сделаем. Сейчас анализируем отклик. Петарды — это одна из возможностей», — цириует РИА Новости слова арт-директора ритуального агентства Алены Шпак.

В компании не стали уточнять стоимость услуг. Однако там подчеркнули, что цена будет зависеть от пожеланий клиента.

В России появился новый стандарт о срочном захоронении тел. Он устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных.

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омск прах петарды
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