Народная милиция ЛНР заявила о гибели военнослужащего из-за обстрела ВСУ

Луганск, 14 января. Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в ходе обстрела территории республики со стороны подразделений ВСУ.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинские военные открыли огонь в 13:05. Обстрел велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское.

«Открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра в направлении населенного пункта Донецкий, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — рассказали в военном ведомстве.

Накануне под огнем ВСУ оказался поселок Красный Яр в пригороде Луганска. Украинские военные в ходе обстрела применяли стрелковое оружие и гранатометы.