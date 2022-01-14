Расходы бюджета РФ на борьбу с коронавирусом составили в 2021 году 850 млрд рублей

Москва, 14 января. Правительство в 2021 году потратило 850 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщил РБК министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он предупредил, что в 2022 году на фоне быстрого распространения омикрон-штамма проблема медицинской помощи вновь будет стоять очень остро. По словам Силуанова, Минфин России уже имеет представление о масштабах проблемы «Омикрона» на примере других государств.

«Наша задача в первую очередь подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, обеспечение бесплатными лекарствами», — обратил внимание министр.

По его словам, все необходимые средства в бюджете уже найдены. Силуанов сообщил, что для этих целей правительство готово мобилизовать внутренние ресурсы и использовать резервы.

Антон Силуанов ранее назвал главные риски для российской экономики в 2022 году. Он также оценил влияние на Россию энергетического перехода.