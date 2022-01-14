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Правительственная комиссия поддержала индексацию пенсий на 8,6%

  /   Обновлено: 14 января 2022 15:41
Экономика
Правительственная комиссия поддержала индексацию пенсий на 8,6%
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности выступает за поправки об индексации пенсионных отчислений на 8,6%, заявил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Индексация пенсий в текущем году должна пройти на уровне 8,6%. Соответствующие поправки об увеличении индексации в связи с повышенным инфляционным давлением в прошлом году одобрили в законопроектной комиссии Правительства России.

Глава государства Владимир Путин ранее обратился к кабинету министров с поручением в ближайшие сроки провести индексацию пенсионных выплат выше уровня инфляции. Президент назвал цифру в 8,6%.

Согласно подсчетам Министерства труда и социальной защиты, объем страховой пенсии в этом году после увеличения достигнет 18 894 рублей. Выплаты предоставят 30,8 млн граждан страны. Средний прирост пенсии составит около 1400 рублей.

Госдума указывает, что корректировки приведут к росту расходной части бюджета. Так, в 2022 году на эти нужды правительство потратит 172,7 млрд рублей. В следующем году сумма вырастет до 178,3 млрд рублей. В 2024 году — до 188,9 млрд рублей. Всего расходы на индексацию плюс доиндексацию будут равняться в новом году 549,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве финансов РФ.

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Все новости / Экономика / Правительственная комиссия поддержала индексацию пенсий на 8,6%
путин пенсии госдума инфляция жуков индексация правительство россии выплаты
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