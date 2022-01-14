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Хакасские дети смогут раскрыть свой творческий потенциал в Школе креативных индустрий
Общество
Хакасские дети смогут раскрыть свой творческий потенциал в Школе креативных индустрий
pexels.com  /  RODNAE Productions

Абакан, 14 января. Замглавы Хакасии Ирина Войнова возглавила межведомственную рабочую группу по развитию креативных секторов экономики.

На первом совещании рабочей группы, которое провела Войнова, обсуждались перспективы работы Школы креативных индустрий. По словам Войновой, в реализацию данного проекта выделено 60 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства уже приобретено современное спецоборудование, сообщает «Хакасия».

Обучаясь в инновационной школе, дети и подростки смогут раскрыть свой творческий потенциал по шести направлениям: современная электронная музыка, звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Сейчас решается вопрос по набору преподавательского состава.

Ранее ФАН сообщал о рекомендациях педагога-психолога относительно того, как родителям оптимально выбрать направление для развития творческого потенциала своих детей. Специалист посоветовал не перегружать малолетних детей и учитывать их психологические особенности.

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