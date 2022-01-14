Sohu: ВМС США боятся отправлять авианосцы к берегам России из-за подлодок «Антей»

Пекин, 14 января. Российские подлодки проекта 949А «Антей» после модернизации превратятся в серьезную проблему для американских авианосцев.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что наличие таких подводных лодок на вооружении российского ВМФ является веской причиной для США отказаться от вылазок к берегам России. Субмарины «Антей» в ходе обновления получат новые ракеты, которые позволят им одним залпом пускать ко дну авианосцы, передает «ПолитРоссия».

«Усовершенствованные атомные подводные лодки класса "Антей" смогут нести до 72 крылатых ракет, в том числе и гиперзвуковых», — сказано в статье.

Эксперты рассказали, что из-за этих подлодок американцы боятся отправлять авианосцы к российским берегам. Громадные авианесущие корабли являются слишком легкой мишенью для российских боевых единиц, поэтому Пентагон предпочитает не рисковать.

«Не думайте, что в составе ВМФ РФ есть только стратегические ракетные АПЛ, которые наводят ужас на США», — считают в КНР.

Ранее сообщалось, что ВМС США могут столкнуться с неприятными последствиями в случае попытки вторжения в Охотское море. Россия превратила его акваторию в неприступную крепость для вражеских кораблей.