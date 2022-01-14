Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 16:18
16:16
Общество
Памятник Грачевскому открыли в Москве в годовщину смерти создателя «Ералаша»
16:15
Политика
Экс-президент Украины Янукович подал иск против Рады о незаконности отстранения от власти
16:14
Шоу-бизнес
Она жила очень закрыто: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Вознесенской
16:14
Армия
Сергей Шойгу поздравил трубопроводные войска с профессиональным праздником
16:13
Армия
Yahoo News: ЦРУ ведет тайную подготовку элитного спецназа ВСУ
16:12
Происшествия
Избивших от удивления трансгендера мигрантов приговорили к реальным срокам в Петербурге
16:12
Общество
NBC планирует выпустить ребут сериала «Квантовый скачок»
16:11
Общество
Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище
16:09
Общество
Друг Зеленского опроверг сообщения о смерти телеведущего от инсульта
16:04
Весь мир
Швеция выведет из Мали войска в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Sohu: ВМС США боятся отправлять авианосцы к берегам России из-за подлодок «Антей»

Армия
Sohu: ВМС США боятся отправлять авианосцы к берегам России из-за подлодок «Антей»
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0

Пекин, 14 января. Российские подлодки проекта 949А «Антей» после модернизации превратятся в серьезную проблему для американских авианосцев.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что наличие таких подводных лодок на вооружении российского ВМФ является веской причиной для США отказаться от вылазок к берегам России. Субмарины «Антей» в ходе обновления получат новые ракеты, которые позволят им одним залпом пускать ко дну авианосцы, передает «ПолитРоссия».

«Усовершенствованные атомные подводные лодки класса "Антей" смогут нести до 72 крылатых ракет, в том числе и гиперзвуковых», — сказано в статье.

Эксперты рассказали, что из-за этих подлодок американцы боятся отправлять авианосцы к российским берегам. Громадные авианесущие корабли являются слишком легкой мишенью для российских боевых единиц, поэтому Пентагон предпочитает не рисковать.

«Не думайте, что в составе ВМФ РФ есть только стратегические ракетные АПЛ, которые наводят ужас на США», — считают в КНР.

Ранее сообщалось, что ВМС США могут столкнуться с неприятными последствиями в случае попытки вторжения в Охотское море. Россия превратила его акваторию в неприступную крепость для вражеских кораблей.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Sohu: ВМС США боятся отправлять авианосцы к берегам России из-за подлодок «Антей»
сша вмф рф подлодка авианосец
Комментировать