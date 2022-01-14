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Готовившего теракт в России сторонника ИГ отправили в тюрьму на десять лет

Происшествия
Готовившего теракт в России сторонника ИГ отправили в тюрьму на десять лет
pixabay.com

Владимир, 14 января. Суд Владимирской области вынес приговор гражданину одной из республик Центрально-Азиатского региона. Он был задержан в прошлом году за участие в ячейке террористической организации "Исламское государство1 "(ИГ1, запрещена в России).

Суд назначил мужчине наказание в виде десяти лет колонии. Также ему в течение трех лет запретили публиковать материалы в интернете.

Напомним, при задержании у злоумышленника обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Он оказался причастен к подготовке террористического акта в Московской области. Также осужденный вовлекал других людей в террористическую деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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суд приговор владимир
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