Индекс Мосбиржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 14 декабря

Москва, 14 января. Индекс Мосбиржи в процессе торгов сократился на 2,05%, до 3599,43 пункта. Индекс РТС тем временем упал на 1,58%, до 1493,08 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Последний раз индекс Мосбиржи находился на отметке ниже 3600 пунктов 14 декабря 2021 года. Долларовый индекс РТС оказался ниже 1500 пунктов впервые с 4 мая 2021 года.

Наряду с этим курс доллара на валютных торгах сокращался на 0,26% — до 76,06 рубля, биржевой курс евро находился на уровне 87,15 рубля (-0,2%). Официальный курс нацвалюты США вырос на 1,198 копейки и составил 75,77 рубля. Курс евро поднялся на 1,43 копейки и оказался на отметке 86,89 рубля, следует из данных, размещенных на сайте Банка России.

Американская валюта продолжит рост из-за ужесточения политики мировых регуляторов и глобальной инфляции. Об этом заявил главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.