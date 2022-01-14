Курс евро впервые за полгода превысил 88 рублей

Москва, 14 января. Биржевой курс евро впервые с июля 2021 года превысил 88 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:04 по московскому времени евро находился на отметке 88,04 рубля. С начала торгов денежная единица ЕС подорожала на 71 копейку. В последний раз евро стоил дороже 88 рублей 20 июля прошлого года.

Рост по отношению к российской валюте демонстрирует и доллар. В ходе торгов он прибавил в цене 64 копейки, достигнув 76,9 рубля.

Сокращаются и основные индикаторы российского рынка акций. Рублевый индекс Мосбиржи просел на 1,69%, до 3612,65 единицы. Долларовый индекс теряет 2,23%, снижаясь до 1482,53 пункта.

Аналитик Михаил Зельцер ранее рассказал о перспективах рубля на 2022 год. По его прогнозу, стоимость российской валюты при стабильном внешнем фоне может вырасти по отношению к денежным единицам других стран.