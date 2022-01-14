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Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии

  /   Обновлено: 14 января 2022 15:38
Политика
Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 января. Борис Грызлов официально назначен послом России в Белоруссии.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 14 января 2022 года.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в тексте указа главы государства.

Ранее МИД Белоруссии согласовал кандидатуру Грызлова на должность посла России в республике. Политик будет представлять интересы Москвы в Белоруссии вместо своего предшественника Евгения Лукьянова. Грызлов может приступить к выполнению новых обязанностей в ближайшее время.

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россия белоруссия грызлов
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