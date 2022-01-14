Четвероклассник из Ульяновска спас жизнь мужчины с ножевым ранением

Ульяновск, 14 января. Учащийся в четвертом классе школьник из Ульяновска спас от смерти истекающего кровью мужчину, который пострадал в поножовщине.

Прохожий подошел к ученику четвертого класса Рамилю М. и его другу Ильдару. Оказалось, что мужчина истекает кровью из-за ножевого ранения. Рамиль не испугался и экстренно позвонил в скорую помощь, а затем своей маме. Инцидент произошел в Заволжском районе.

Пострадавшего в поножовщине отвезли в стационар, и врачи провели операцию. Позднее специалисты сообщили, что звонок школьника оказался решающим, так как мужчина был на волоске от смерти.

«Я нисколько не испугался. Как нужно оказывать первую помощь пострадавшим, нам уже рассказывали в школе. Для себя решил, что в будущем хочу стать доктором, чтобы оказывать помощь людям», — рассказал Рамиль.

Житель Тулы до этого спас двоих детей во время прогулки по парку со своим сыном. Два ребенка провалились в полынью. При этом первым на помощь бросился сын.