Ахеджакова эмоционально высказалась о темнокожей актрисе в новой версии «Иронии судьбы»

Москва, 14 января. Народная артистка России Лия Ахеджакова резко высказалась о съемках голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». В картине сыграет темнокожая актриса.

Режиссер Марюс Вайсберг нашел актрису, которая исполнит роль одной из подруг Нади, в театре на Бродвее. Это афроамериканская актриса. Ахеджакова, узнав о выборе кинематографиста, была шокирована.

«Ой, какой… Ужас. Вы знаете… Меня это совершенно… Меня про эту «Иронию судьбы» уже замучили. Ну, и ради бога, мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на нее. Не до этого, вот право! Не до этого!» — эмоционально заявила 83-летняя Ахеджакова в разговоре с kp.ru.

Легендарная новогодняя комедия любима российскими зрителями, а также пользуется успехом в некоторых иностранных государствах. После выпуска картины появлялись сведения о съемках ленты. Как оказалось, Эльдар Рязанов перебрал десятки актрис на роль Нади, но приглянулась ему только Барбара Брыльска. Однако у звезды был сильный акцент, и кинематографист обратился за помощью к певице Алле Пугачевой.