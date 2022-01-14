Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 16:17
16:16
Общество
Памятник Грачевскому открыли в Москве в годовщину смерти создателя «Ералаша»
16:15
Политика
Экс-президент Украины Янукович подал иск против Рады о незаконности отстранения от власти
16:14
Шоу-бизнес
Она жила очень закрыто: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Вознесенской
16:14
Армия
Сергей Шойгу поздравил трубопроводные войска с профессиональным праздником
16:13
Армия
Yahoo News: ЦРУ ведет тайную подготовку элитного спецназа ВСУ
16:12
Происшествия
Избивших от удивления трансгендера мигрантов приговорили к реальным срокам в Петербурге
16:12
Общество
NBC планирует выпустить ребут сериала «Квантовый скачок»
16:11
Общество
Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище
16:09
Общество
Друг Зеленского опроверг сообщения о смерти телеведущего от инсульта
16:04
Весь мир
Швеция выведет из Мали войска в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ахеджакова эмоционально высказалась о темнокожей актрисе в новой версии «Иронии судьбы»

Общество
Ахеджакова эмоционально высказалась о темнокожей актрисе в новой версии «Иронии судьбы»
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Народная артистка России Лия Ахеджакова резко высказалась о съемках голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». В картине сыграет темнокожая актриса.

Режиссер Марюс Вайсберг нашел актрису, которая исполнит роль одной из подруг Нади, в театре на Бродвее. Это афроамериканская актриса. Ахеджакова, узнав о выборе кинематографиста, была шокирована.

«Ой, какой… Ужас. Вы знаете… Меня это совершенно… Меня про эту «Иронию судьбы» уже замучили. Ну, и ради бога, мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на нее. Не до этого, вот право! Не до этого!» — эмоционально заявила 83-летняя Ахеджакова в разговоре с kp.ru.

Легендарная новогодняя комедия любима российскими зрителями, а также пользуется успехом в некоторых иностранных государствах. После выпуска картины появлялись сведения о съемках ленты. Как оказалось, Эльдар Рязанов перебрал десятки актрис на роль Нади, но приглянулась ему только Барбара Брыльска. Однако у звезды был сильный акцент, и кинематографист обратился за помощью к певице Алле Пугачевой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ахеджакова эмоционально высказалась о темнокожей актрисе в новой версии «Иронии судьбы»
кино ирония судьбы ахеджакова
Комментировать