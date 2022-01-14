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Она жила очень закрыто: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Вознесенской

  /   Обновлено: 14 января 2022 17:23
Шоу-бизнес
Она жила очень закрыто: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Вознесенской
Кадр из фильма «Гараж»  /  Prt Scr

Народная артистка РФ, актриса Московского Художественного театра им. Чехова, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни. Об этом 14 января сообщила пресс-служба театра. В МХТ сейчас все опечалены смертью Вознесенской. Об этом в беседе с ФАН рассказала хореограф и преподаватель актерского мастерства школы-студии МХАТ Алла Сигалова.

«Я сейчас как раз нахожусь в МХТ, и мы, конечно, все очень опечалены этим событием. С уходом Анастасии Валентиновны перевернулась еще одна важная страница МХАТ. Уходит целое поколение. Очень грустно. И мы сейчас внимательно смотрим, и у нас практически «стариков» не осталось в МХТ. Это очень-очень грустно», — поделилась Алла Сигалова.

«Она жила очень закрыто»: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Воскресенской
Кадр из фильма «Утренний обход» /

В МХТ имени Чехова Анастасия Вознесенская служила с 1987 года. Из-за тяжелой и продолжительной болезни в последний раз артистка выходила на сцену лишь в мае 2013 года — играла в спектакле «Белый кролик». При этом она оставалась штатной актрисой Художественного театра. Правда, как отмечает Алла Сигалова, Вознесенская вела зарытый образ жизни.

«Она жила очень закрыто. Но все равно кто-то все время был с ней на связи, поэтому мы знали, как она. МХАТ был все время на связи с ней, всегда помогал и любую возможность какой-то связи использовал. Но просто они же вместе уже давно закрылись. Если сам Мягков еще появлялся во МХАТ очень редко, правда, то Анастасия совсем не появлялась», — отметила Алла Сигалова.

«Она жила очень закрыто»: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Воскресенской
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, является выпускницей Школы-студии МХАТ. В 1953 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. Ее супруг ушел из жизни 18 февраля прошлого года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Она жила очень закрыто: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Вознесенской
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