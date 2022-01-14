Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского почтила его память в годовщину смерти

Москва, 14 января. Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская почтила память покойного мужа, опубликовав его черно-белую фотографию в Instagram.

Белоцерковская поделилась с подписчиками снимком Грачевского, на котором он запечатлен со своей знаменитой улыбкой.

«Год без тебя», — написала под снимком Екатерина Белоцерковская на своей странице в Instagram.

Подписчики молодой вдовы Грачевского поблагодарили Белоцерковскую сохранение памяти о покойном муже и пожелали ей сил в переживании утраты.

«Светлая и добрая память, дорогой наш Борис Юрьевич»;

«Светлая память... Вот уже и год... А как он труден для близких, один бог знает...»;

«Любимец детей и взрослых. Такие люди не забываются. Вечная память», — высказались пользователи Сети.