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Сатановский заявил о неспособности Запада предугадать ответ Путина на выпады НАТО

Политика
Сатановский заявил о неспособности Запада предугадать ответ Путина на выпады НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Никому на Западе еще не удавалось предугадать ответные шаги российского президента Владимира Путина на те или иные выпады в адрес РФ, заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что Североатлантический альянс отказался идти навстречу России в сфере европейской безопасности, поэтому теперь его ждет неприятный «подарок». Примечательно, что для стран Запада он будет неожиданным и поставит их в тупик, потому что за долгие годы пребывания Путина у власти никому просчитать его во внутренней или внешней политике не удавалось, передает «ПолитРоссия».

«Особенность такая у него, что ли, делать не то, чего от него ожидают? Комментаторов из числа зарубежных политиков и журналистов это страшно раздражает. Он словно в прятки с ними играет, причем словить его они не могут, но очень хотят», – объяснил политолог в своем Telegram-канале.

Сатановский заявил, что после не очень удачных переговоров по безопасности между РФ и США западные эксперты будут пытаться понять, как отреагирует Путин. Политолог убежден, что вокруг этой темы будут много врать и фантазировать. Он акцентировал внимание на неспособности западных стран предугадать ответ президента на выпады НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы накопилось много претензий к НАТО. Он объяснил, почему было принято решение начать переговоры по безопасности с Западом.

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путин нато запад сатановский
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