Сатановский заявил о неспособности Запада предугадать ответ Путина на выпады НАТО

Москва, 14 января. Никому на Западе еще не удавалось предугадать ответные шаги российского президента Владимира Путина на те или иные выпады в адрес РФ, заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что Североатлантический альянс отказался идти навстречу России в сфере европейской безопасности, поэтому теперь его ждет неприятный «подарок». Примечательно, что для стран Запада он будет неожиданным и поставит их в тупик, потому что за долгие годы пребывания Путина у власти никому просчитать его во внутренней или внешней политике не удавалось, передает «ПолитРоссия».

«Особенность такая у него, что ли, делать не то, чего от него ожидают? Комментаторов из числа зарубежных политиков и журналистов это страшно раздражает. Он словно в прятки с ними играет, причем словить его они не могут, но очень хотят», – объяснил политолог в своем Telegram-канале.

Сатановский заявил, что после не очень удачных переговоров по безопасности между РФ и США западные эксперты будут пытаться понять, как отреагирует Путин. Политолог убежден, что вокруг этой темы будут много врать и фантазировать. Он акцентировал внимание на неспособности западных стран предугадать ответ президента на выпады НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы накопилось много претензий к НАТО. Он объяснил, почему было принято решение начать переговоры по безопасности с Западом.