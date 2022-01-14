Эксперты назвали предпосылки и последствия мусорной революции в Петербурге

Мусорная реформа и коммунальный апокалипсис в Санкт-Петербурге стали темой пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». Приглашенные спикеры обсудили, как передел рынка отразился на простых жителях.

С недавнего времени за вывоз всех отходов в городе стал отвечать АО «Невский экологический оператор» (АО «НЕО»). Из-за этого крупным компаниям, которые добросовестно справлялись со своей работой, пришлось уйти с рынка.

В их числе оказался Автопарк №6 «Спецтранс», который работал на севере города. Генеральный директор Сергей Глухов заявил, что их отстранили от всех конкурсов. Теперь организация выполняет свои обязанности в Ленинградской области.

«Издержки есть. Мы закупили 20 мусоровозов под программу. Они приехали, а иномарки сегодня не золотые, а платиновые. Коллектив приходится сокращать. Жалко людей, которые проработали столько лет, профессионалы», — рассказывает предприниматель.

Изменение единого оператора не вызвало восторга у жителей Санкт-Петербурга. Весь январь горожане обращаются с жалобами во все инстанции, а мусор могут не вывозить неделями.

«Уже начиная с последних чисел декабря, на горячую линию общественной приемной начали поступать звонки от недовольных горожан, которые видели заполненные мусорные площадки. Это не вызывало у них особой радости. Особенно, когда они посмотрели в свои платежки и увидели, что плата с января как всегда увеличилась. Мусор из окна, внутри дворовой территории не способствует эстетическому восприятию и повышению новогоднего настроения», — заявила руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ Контроль» Алла Бредец.

Депутат муниципального совета округа Ульянка Кировского района города Санкт-Петербурга Павел Брагин подтвердил, что местные жители возмущены грязью в городе. По его словам, неудовлетворительную уборку можно увидеть на 60% территорий. Основной проблемой председатель Северо-Западной экологической ассоциации назвал нехватку транспорта.

«Если у нас в ближайшие полгода ничего не изменится, то начнется глобальная антисанитария, будут плодиться крысы. А вонь, которая будет распространяться по кварталам, сможет спровоцировать в Петербурге самый настоящий мусорный бунт. Если у нас такая история затянется на год, то мы точно потеряем статус культурной столицы», — считает Брагин.

В пресс-конференции также приняла участие руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская. Общественный деятель призвала жителей города самостоятельно снижать уровень отходов, пока ситуация с уборкой города оставляет желать лучшего.

«Я считаю, что «Невскому экологическому оператору» не грех признаться, что они немного накосячили. Ситуация не простая. Но они точно так же могут попросить помощи у автопарка №6 «Спецтранса». У них есть техника, есть специалисты, они этим занимались много лет. Они могут их на какой-то период дополнительно привлечь. Почему нет?» — предлагает решение проблемы Нагорская.

«Невского экологического оператора» уже привлекли к административной ответственности. Проверку проводила Петербургская государственная жилищная инспекция. Она признала организацию виновной в нарушении режима обеспечения жителей коммунальными услугами по вывозу ТКО.