Российские пенсионеры получат новую выплату с 15 января

Москва, 14 января. Пенсионеры в России получат новую выплату размером 2 тысячи рублей с 15 января 2022 года. Деньги начислят гражданам, которые являются клиентами банка ВТБ.

Еще с 2021 года кредитная организация запустила новую акцию — ее продлили до 30 апреля. Все пожилые россияне, которые переведут свою пенсию в ВТБ, получат денежное вознаграждение.

Средства поступают на счет после 15 числа вслед за начислением первой пенсии. Тем пенсионерам, которые перевели свои пенсии в ВТБ в декабре, выплаты придут уже после 15 января.

Часть граждан РФ с 10 по 14 января сможет получить от Пенсионного фонда РФ около 10–11 тысяч рублей в качестве материальной поддержки. Соответствующая мера касается семей с двумя детьми, где младший ребенок родился не раньше 1 января 2018 года.