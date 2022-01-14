Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 16:16
16:16
Общество
Памятник Грачевскому открыли в Москве в годовщину смерти создателя «Ералаша»
16:15
Политика
Экс-президент Украины Янукович подал иск против Рады о незаконности отстранения от власти
16:14
Шоу-бизнес
Она жила очень закрыто: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Вознесенской
16:14
Армия
Сергей Шойгу поздравил трубопроводные войска с профессиональным праздником
16:13
Армия
Yahoo News: ЦРУ ведет тайную подготовку элитного спецназа ВСУ
16:12
Происшествия
Избивших от удивления трансгендера мигрантов приговорили к реальным срокам в Петербурге
16:12
Общество
NBC планирует выпустить ребут сериала «Квантовый скачок»
16:11
Общество
Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище
16:09
Общество
Друг Зеленского опроверг сообщения о смерти телеведущего от инсульта
16:04
Весь мир
Швеция выведет из Мали войска в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские пенсионеры получат новую выплату с 15 января

  /   Обновлено: 14 января 2022 15:22
Экономика
Российские пенсионеры получат новую выплату с 15 января
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Пенсионеры в России получат новую выплату размером 2 тысячи рублей с 15 января 2022 года. Деньги начислят гражданам, которые являются клиентами банка ВТБ.

Еще с 2021 года кредитная организация запустила новую акцию — ее продлили до 30 апреля. Все пожилые россияне, которые переведут свою пенсию в ВТБ, получат денежное вознаграждение.

Средства поступают на счет после 15 числа вслед за начислением первой пенсии. Тем пенсионерам, которые перевели свои пенсии в ВТБ в декабре, выплаты придут уже после 15 января.

Часть граждан РФ с 10 по 14 января сможет получить от Пенсионного фонда РФ около 10–11 тысяч рублей в качестве материальной поддержки. Соответствующая мера касается семей с двумя детьми, где младший ребенок родился не раньше 1 января 2018 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российские пенсионеры получат новую выплату с 15 января
пенсионеры пособия выплаты
Комментировать