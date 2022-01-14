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В результате пожара на НПЗ в Кувейте два человека погибли и десять получили ранения

Весь мир
В результате пожара на НПЗ в Кувейте два человека погибли и десять получили ранения
Global Look Press  /  Asad/XinHua

Эль-Кувейт, 14 января. В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Кувейтской национальной нефтяной компании (КНПК) двое рабочих погибли и десять получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили представители организации, жертвами аварии стали подрядчики из стран Азии. Семеро пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, трое остальных с легкими ожогами будут проходить лечение в клинике при заводе.

Пожар вспыхнул на установке по сжижению газа. По заявлению государственного информационного агентства KUNA, на данный момент огонь еще не потушен. Тем не менее НПЗ продолжает работу, поскольку секция, где случилась авария, еще до этого не функционировала из-за неисправности. КНПК добавила, что остальная инфраструктура на заводе повреждений не получила и все операции, связанные с логистикой, водо- и электроснабжением, не прекращались.

В октябре прошлого года на этом заводе также произошел пожар из-за взрыва на установке по удалению серы. Аварийная секция была изолирована, работа остальных частей предприятия не прерывалась. Некоторые сотрудники получили легкие травмы, в том числе из-за вдыхания продуктов горения, несколько человек доставлены в больницу. За месяц до этого на НПЗ прошли работы по модернизации оборудования с целью снижения объема выбросов вредных веществ в атмосферу.

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