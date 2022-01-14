Глава ЦБ: без ужесточения денежно-кредитной политики инфляция в РФ могла быть выше на 4%

Москва, 14 января. Инфляция в России могла бы быть выше нынешних отметок на 4 п.п. без предпринятого ЦБ ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Центробанк РФ на последнем заседании совета директоров в 2021 году поднял ключевую ставку седьмой раз подряд, причем сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тем самым ставка вернулась на осенний уровень 2017 года.

«Если бы мы не делали того ужесточения политики, если бы мы оставили (ключевую. — Прим. ред.) ставку как есть, конечно, инфляция была бы выше где-то до 4 п.п. И нам бы пришлось еще больше повышать ставки», — сказала глава ЦБ в рамках сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты», организованной на Гайдаровском форуме.

Прививочная кампания позволила снизить давление на экономику, возникшее из-за пандемии. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин.