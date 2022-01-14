Лариса Долина восхитила поклонников фото без макияжа в бане

Москва, 14 января. Певица Лариса Долина поделилась с фанатами честным фото, на которым продемонстрировала внешность без фильтров и мейкапа. Поклонники с восторгом отреагировали на новый пост артистки.

Лариса Долина нашла время на себя в плотном графике выступлений и решила отпраздновать старый Новый год в компании близких. Выбор звезд пал на посещение бани. Оттуда артистка опубликовала пост в Instagram, в котором процитировала знаменитую фразу из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» и поделилась селфи в халате.

«Понимаете, у нас традиция. Каждый год 13 января, мы с друзьями ходим в баню! Моемся! Ну, это давно повелось, понимаете», — поделилась певица.

Поклонники с восторгом отреагировали не только на отсылку к фильму, но и на фото Долиной. Фолловеров восхитила внешность исполнительницы в 66 лет.

«Какие вы все милые, белые и пушистые! С легким паром!»; «Лариса Александровна, вы такая нежная и естественная на фото!»; «Такая настоящая, такая живая, такая классная», — писали фолловеры.

Помимо комплиментов, Долина также столкнулась и с критикой из-за внешности, однако артистка умеет постоять за себя. Недавно звезда подверглась осуждению за короткую длину платья и не стала игнорировать комментарий хейтера.