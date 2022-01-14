Суд в Самаре оставил в силе приговор экс-полицейским за изнасилование дознавательницы

Самара, 14 января. Кассационный суд в Самаре оставил без изменений приговор экс-полицейским, которые изнасиловали дознавательницу в Уфе.

Еще в 2018 году 23-летняя потерпевшая обвинила трех башкирских правоохранителей в том, что, находясь в нетрезвом состоянии на рабочем месте, они предложили ей выпить, а потом изнасиловали. В 2019 году заявительница и ее коллега, проходившая по делу как свидетель, были уволены за распитие алкоголя в отделе, сообщает KazanFirst.

Кировский районный суд в том же году приговорил одного мужчину к 7 годам лишения свободы, а другого — к шести, еще одного — к 4 годам. С них было взыскано по миллиону рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда. Позже Верховный суд Башкирии оправдал фигурантов, а 10 ноября 2020 года дело отправили на пересмотр, вновь поместив обвиняемых под домашний арест.

И вот теперь Кассационный суд в Самаре утвердил решение Кировского районного суда. Сроки заключения остаются те же, но взыскание по миллиону рублей с каждого было отменено.

Ранее ФАН сообщал о том, как в Санкт-Петербурге потерпевшие задержали гражданина, который совершил изнасилование еще в 2015 году. Преступление произошло на территории Фрунзенского района в подъезде дома на Бухарестской улице.