Марокко заявило о приверженности возобновлению политического процесса по Западной Сахаре

Рабат, 14 января. Марокко сообщило, что возобновит под эгидой ООН политический процесс по вопросу принадлежности Западной Сахары. Заявление прозвучало по итогам встречи королевского министра иностранных дел Насера Буриты со специальным посланником генерального секретаря международной организации в спорном регионе Стаффаном де Мистурой.

По информации МИД, Рабат стремится достичь политического решения «на основе марокканской инициативы по автономии и в рамках круглых столов в присутствии четырех сторон».

تباحث السيد ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، السيد ستيفان دي ميستورا. pic.twitter.com/ntoef0fWHp — الدبلوماسية المغربية ???????? (@MarocDiplo_AR) January 13, 2022

Визит итальянского дипломата в королевство прошел на фоне осуществления резолюции 2602 Совета Безопасности, в которой исполнительный орган ООН вновь призвал стороны конфликта участвовать в переговорах с целью достижения политического, реалистичного, практического, прочного и согласованного решения по Западной Сахаре.

Стаффан де Мистура после Рабата посетит Алжир и Мавританию. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил на пресс-конференции, анонсирующей турне, что дипломат «начал первый визит в регион».

По его словам, состоялась встреча с марокканскими официальными лицами, затем офпред международной организации побеседует с представителями Фронта ПОЛИСАРИО в алжирских Тиндуфе и Рабуни, где расположились лагеря сахарских беженцев. После Стаффан де Мистура намерен посетить мавританскую столицу Нуакшот.

«Новый посланник в Западной Сахаре выслушает мнения всех заинтересованных сторон о продвижении к конструктивному возобновлению политического процесса в Западной Сахаре», — сказал пресс-секретарь.

Стаффан де Мистура, которому скоро исполнится 75 лет, вступил в должность в ноябре 2021 года после того, как Алжир в конце августа разорвал дипломатические отношения с Марокко, обвинив королевство в совершении враждебных действий. При этом Рабат заявил, что сожалеет по поводу решения АНДР.

Западная Сахара, которая является спорной между Марокко и поддерживаемым Алжиром Фронтом ПОЛИСАРИО, классифицируется ООН как «несамоуправляющаяся территория». Королевство контролирует почти 80% обширного пустынного региона и предлагает предоставить автономию под собственным суверенитетом.

Повстанцы, наоборот, с 1970-х годов борются за независимость спорных земель и требуют провести референдум о самоопределении местных жителей. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призывал к скорейшему возобновлению прямых переговоров между сторонами конфликта, поскольку диалог поспособствует поиску консенсуса вокруг проблемы Западной Сахары.