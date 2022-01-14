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Отец малолетней студентки планирует отдать всех своих детей-вундеркиндов в МГУ

  /   Обновлено: 14 января 2022 15:32
Общество
Отец малолетней студентки планирует отдать всех своих детей-вундеркиндов в МГУ
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 14 января. Отец юной студентки Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) рассказал о планах на будущее своих детей.

Мужчина заявил, что намерен отдать своих детей в МГУ, когда они станут немного старше. Об этом он заявил в беседе с изданием NEWS.ru. Он отметил, что у всех детей разные интересы и в настоящее время сложно сказать, какие специальности они захотят освоить.

При этом отец вундеркиндов намерен бороться с «беззаконием и травлей» своей семьи со стороны СМИ. Также он уверен, что представители университета ведут себя неэтично и непрофессионально.

Мужчина ранее обвинил СМИ в распространении недостоверных сведений о его дочери. В МГУ рассказали, что девочка не посещала экзамены и зачеты. Родители не объяснили причины пропусков, но требуют продолжать обучение.

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мгу отец вундеркинд
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